Очільник Укрзалізниці анонсував оптимізацію управлінського персоналу компанії

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак анонсував оптимізацію персоналу компанії, передусім адміністративно-управлінського.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Персонал Укрзалізниці - це величезна армія залізничників - 243 тисячі осіб. Ми звичайно маємо оптимізувати цю кількість, але... ця оптимізація не стосується виробничих спеціальностей. Ті люди, які працюють, так би мовити, в полі, не будуть зачеплені цією оптимізацією», - сказав він.

Жмак додав, що хвиля оптимізації стосуватиметься насамперед адміністративно-управлінського персоналу Укрзалізниці