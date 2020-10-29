Очільник Укрзалізниці анонсував оптимізацію управлінського персоналу компанії

Очільник Укрзалізниці анонсував оптимізацію управлінського персоналу компанії

Укрінформ
Голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак анонсував оптимізацію персоналу компанії, передусім адміністративно-управлінського. 

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Персонал Укрзалізниці - це величезна армія залізничників - 243 тисячі осіб. Ми звичайно маємо оптимізувати цю кількість, але... ця оптимізація не стосується виробничих спеціальностей. Ті люди, які працюють, так би мовити, в полі, не будуть зачеплені цією оптимізацією», - сказав він.

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Жмак додав, що хвиля оптимізації стосуватиметься насамперед адміністративно-управлінського персоналу Укрзалізниці

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