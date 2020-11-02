В Україні почав діяти новий поділ на карантинні зони
Відповідне рішення напередодні ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.
Відтак, до "червоної" зони за рішенням комісії віднесено:
міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський райони Волинської області;
Слов'янський район Донецької області;
міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області.
Сюди ж потрапляють міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
Пологівський район Запорізької області;
місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;
міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;
Марківський та Троїцький райони Луганської області;
Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
місто Миколаїв Миколаївської області;
міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;
місто Полтава Полтавської області;
міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;
міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;
міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;
місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;
міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;
міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Заставнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.
Місто Київ залишається у помаранчевій зоні. Нове епідемічне зонування діятиме 14 днів.
Як повідомляв Укрінформ, за розподілом епідемічного зонування 23 жовтня до червоного рівня потрапили 11 обласних центрів або 100 адміністративних одиниць.