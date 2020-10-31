Попри «червону» зону в Миколаєві відновлять роботу дитсадки та початкова школа

У Миколаєві з 2 листопада знову відкриються заклади дошкільної освіти та початкові класи у школах, попри перебування міста в «червоній» карантинній зоні.

Про це повідомляє Управління освіти міської ради, передає Укрінформ.«Державною комісією ТЕБ і НС 30.10.2020 прийнято рішення щодо надання дозволу на відвідування здобувачами освіти закладів дошкільної освіти та початкових класів у закладах загальної середньої освіти м. Миколаєва в умовах «червоного» рівня епідемічної небезпеки з 2 листопада 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що остаточне рішення щодо організації та здійснення освітнього процесу в початковій ланці приймає керівник закладу загальної середньої освіти. Він має урахувати стан захворюваності учнів та педагогічних працівників, температурний режим у закладі тощо.

Адміністраціям закладів також необхідно забезпечити виконання карантинних вимог та провести роз’яснення серед учасників освітнього процесу стосовно необхідності дотримання заходів безпеки.

Як повідомлялося, у Миколаєві дозволили працювати закладам культури та харчування попри перебування міста у «червоній» зоні. Раніше працівники культури, розважальних закладів, кафе та ресторанів вийшли на мітинг проти заборони працювати через віднесення обласного центру до червоної карантинної зони.

Місцева влада пішла назустріч і звернулася до Державної комісії ТЕБ та НС України з проханням дозволити бізнесу працювати.