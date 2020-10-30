«Червона» зона: Миколаїв відкриває спортклуби, ресторани і кафе

У Миколаєві дозволили працювати закладам культури та сфери харчування попри перебування міста у червоній епідемічній зоні.

Про це передає Укрінформ із посиланням на голову Миколаївської ОДА Олександра Стадніка.

«Як і обіцяв на зустрічі з бізнесом Миколаєва та області, надав підтримку в роботі. Дякуємо всім, хто підставив нам плече у вирішенні цього непростого питання, щоб бізнес міста Миколаєва та області працював, і люди могли заробляти та годувати свої сім'ї в непростий для всіх час! Окрема подяка Державній комісії ТЕБ та НС України за розуміння та підтримку! Будьте здорові й не підведіть», - написав Стаднік.

У свою чергу, на офіційному сайтi Миколаївської міської ради також з'явилося повідомлення, яке свідчить, що цілковита заборона роботи бізнесу в умовах червоної зони скасована. Заклади культури, спортклуби, кафе та ресторани можуть працювати, але мають дотримуватися відповідних карантинних правил, встановлених для інших, більш м'яких рівнів епідемічної безпеки (зеленої, жовтої, помаранчевої)

Наразі у Миколаєві встановлено червоний рівень карантинної безпеки, а в містах Вознесенськ, Очаків, Первомайськ, Южноукраїнськ та у всіх районах області – помаранчевий.

Як повідомлялося, у Миколаєві працівники культури, розважальних закладів та сфери харчування вийшли на мітинг проти заборони їм працювати через віднесення обласного центру до червоної карантинної зони. Місцева влада пішла назустріч і звернулася до Державної комісії ТЕБ та НС України з проханням дозволити бізнесу працювати.