Україна готова протистояти COVID-19 – Разумков

Україна підготовлена до другої хвилі коронавірусу, головне – вберегти медиків і переконати людей бути обережними.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«З медичної точки зору ми більш-менше готові, технічно також готові. Це не весна… Якщо говорити про ліжкомісця під осіб, які захворіли на COVID-19, або в яких є підозра на інфікування, їх поки що достатньо, вистачає в резерві, і держава буде їх ще збільшувати. Але важливо, щоб вистачало медиків і щоб вони змогли захистити своє здоров’я», - сказав Разумков.

За його словами, парламент зробив усе можливе для цієї боротьби: створив ковідний фонд, наповнив його коштами.

Стосовно можливості підвищення штрафів за порушення карантинних вимог, а такі законопроєкти, за інформацією Голови ВР, є на розгляді парламенту, то вони будуть передані в комітети. «Якщо ми побачимо погіршення ситуації, ... то, можливо, вони розглядатимуться в сесійній залі», - припустив політик.

Разумков підкреслив, що не всі українці ставляться відповідально як до свого здоров’я, так і до здоров’я інших людей. Це стосується і парламенту, де рівень захворюваності досить високий: перехворіли або хворіють станом на сьогодні понад 60 депутатів і велика кількість людей в апараті.

«У питанні пандемії не повинно йтися про владу або опозицію, тут має бути об’єднання політичних сил навколо інтересів держави», - резюмував Голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, з них за добу – 7 959.