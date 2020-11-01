Вертикаль боротьби з корупцією сформована - Разумков

Для ефективної боротьби з корупцією в Україні створені всі умови, головне, щоб відповідні структури виконували свої функції.

Таке переконання в інтерв’ю Укрінформу висловив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«На сьогодні вся вертикаль боротьби з корупцією сформована. Тепер залишається, щоб вона ефективно виконувала свої функції», - заявив політик.

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Верховна Рада 9 скликання, за його словами, зробила багато речей, забезпечивши антикорупційні органи можливостями працювати. Зокрема, нинішній парламент повернув статтю за незаконне збагачення, запустив роботу Вищого антикорупційного суду тощо.

Разумков також згадав, що в питанні електронного декларування Верховна Рада забезпечила додаткові механізми, зробивши більш прозорим цей процес.

Як повідомляв Укрінформ, 29-30 жовтня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков перебував з візитом у Федеративній Республіці Німеччина.