На Чернігівщині ховають трьох загиблих в авіакатастрофі Ан-26

На Чернігівщині сьогодні ховають старшого лейтенанта Олега Козаченка з міста Городня та двох курсантів - чернігівця Дмитра Донця і Миколу Микитченка із села Журавка Варвинського району, що загинули в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвим.

Про це написав у Фейсбуці голова Чернігівської облдержадміністрації Андрій Прокопенко, повідомляє Укрінформ.

"Ніякі слова не вгамують біль. Але світлі спогади рідних та друзів про хлопців, про те, якими вони були щирими, справжніми, мужніми, – це продовження їхнього польоту у нашій пам’яті. Президентські відзнаки – медалі «За військову службу Україні» – це шана за їхнє самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку", - зазначив Прокопенко.

Як поінформували в Чернігівській ОДА, церемонія прощання з курсантом 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба Дмитром Донцем відбулася у Військово-музичному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України у Чернігові.

Труну з тілом солдата напередодні було доставлено з Харкова. Сотні чернігівців прийшли попрощатися зі своїм земляком. На плацу Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України вишикувались військовослужбовці, які схилили голови в жалобі, проводжаючи свого побратима в останню путь.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Указом Президента України усіх військовослужбовців посмертно відзначено медаллю «За військову службу Україні».

Фото: Чергнігівська ОДА