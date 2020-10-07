На Житомирщині прощаються з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26

На Житомирщині прощаються з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил Дмитром Студінським і Богданом Матвійчуком, які загинули в авіакатастрофі на Харківщині.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Житомирської облдержмідіністрації.

Як поінформували в ОДА, літак із тілами 21-річного Дмитра Студінського та 19-річного Богдана Матвійчука прибув до смт Озерне у вівторок, 6 жовтня.

Загиблого Богдана Матвійчука ввечері зустріли у Новограді-Волинському живим коридором. Церемонія прощання з ним розпочалася сьогодні, 7 жовтня, з 11:30 у Будинку офіцерів (м.Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 25). Цей день у Новограді-Волинському оголошено Днем жалоби.

Церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 на Житомирщині / Фото: Житомирська ОДА

Дмитра Студінського поховають у рідному селі Скоморохи. Церемонія прощання з ним проходить з 11:00 у сільській церкві, а потім продовжиться на сільському кладовищі.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил. На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант помер у лікарні від опіків. Єдиний, хто вижив, - курсант В'ячеслав Золочевський перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

У Харкові 6 жовтня відбулася церемонія вшанування та прощання із загиблими курсантами й офіцерами, на яку прийшли близько трьох тисяч осіб - військових і містян.

Фото: Житомирська ОДА