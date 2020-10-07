Степанов назвав «зрадою» інформацію про нестачу в Одесі COVID-ліжок

Ліжок для лікування хворих на COVID-19 в лікарнях Одеси вистачає, МОЗ вводить додаткові ліжка, залежно від ситуації в кожному регіоні.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Зараз багато хто розганяє зраду, що немає ліжок в лікарнях під лікування хворих на COVID-19 . Це неправда, у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу... Остання зрада була, що у нас в Одесі повністю закінчилися ліжка, це повна неправда... У нас є ліжка в лікарнях міста Одеси, ми вводимо додаткові ліжка в лікарнях, які місцева влада дає на розширення. Звичайно, оскільки система (надання медичної допомоги - ред.) велика, в тих чи інших випадках виникають якісь труднощі. Але ми вирішуємо це одразу по мірі того, як вони виникають. Але медична допомога тим людям, які цього потребують, надається в повному обсязі”, - запевнив Степанов.

Він нагадав, що в тарифі на лікування хворих на COVID-19, який отримують лікарні, що уклали за відповідним пакетом угоду з НСЗУ, враховано 300% зарплати медпрацівникам, які зайняті в лікувальному процесі COVID-19, а також лікарські засоби та медичні вироби, що необхідні при лікуванні коронавірусної хвороби. Так, наприклад, за лікування важкого випадку COVID-19 держава сплачує від 45 тисяч грн.

Напередодні одеська волонтерка Катерина Ножевникова повідомила, що Одеська інфекційна лікарня та обласний консультативно-діагностичний центр заповнені пацієнтами, інфікованими коронавірусом. Нових хворих почали відправляти на лікування в сусідній Черноморськ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 жовтня лабораторно підтверджено 239 337 випадків COVID-19, з них за добу – 4 753. За останню добу найбільша кількість нових випадків зареєстрована в Харківській області — 685 випадків, в тому числі Харків — 509 випадків, Києві — 383 випадки, Одеській області - 316 випадків, Дніпропетровській області — 316 випадків, в тому числі Дніпро — 237, Донецькій області— 263 випадки.