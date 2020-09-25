Житомирщина готова розгорнути ще 400 COVID-ліжок у лікарнях другої хвилі

На Житомирщині готові залучити до надання допомоги хворим на COVID 400 ліжок у лікарнях другої хвилі.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо 1060 ліжок у 14 базових закладах охорони здоров’я області, в яких надається кваліфікована медична допомога, де перебуває 310 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Ми готові перепрофілювати ще 400 ліжок у лікарнях другої хвилі для надання медичної допомоги», - зазначив Суслик.

За його словами, наразі 59% ліжок у стаціонарах медзакладів забезпечені киснем. В області є 180 апаратів середнього та високого тиску для штучної вентиляції легень.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині до надання допомоги хворим на COVID-19 залучили 2 медзаклади другої хвилі, а саме міську лікарню №2 Житомира та Хорошівську райлікарню.

На Житомирщині підтверджено 5403 випадки COVID-19, 2017 осіб одужали, 98 померли.

В Україні станом на 25 вересня загальна кількість інфікувань коронавірусом становить 191 671, одужали – 85 133 пацієнти, 3 827 людей померли.