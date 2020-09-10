Стадіон "Скіф" зможе проводити змагання європейського рівня — Немчінов

Стадіон "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури може отримати другу категорію, що дозволить проводити там змагання європейського рівня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"31 черная голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив у себе на фейсбук- сторінці, що цей стадіон вже завершено, що з 1 вересня його передали студентам Львівського державного інституту фізичної культури. Хочу окремо пану Максиму подякувати за таку активну участь в тому довгобуді, який не був введений в експлуатацію з 2013 року. Завдяки його активній позиції студенти мають сучасний стадіон, який, як я розумію, буде сертифікований на другу категорію",- сказав Немчінов.

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Раніше він повідомив про те, що офіційне відкриття стадіону "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури відбудеться 12 вересня.

Міністр нагадав про те, що завдяки співпраці Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації та підтримці з Фонду регіонального розвитку в рамках "Великого будівництва" дофінансування та завершення стадіону стало можливим.

Нагадаємо: Міністр Кабінету Міністрів опікується в уряді розв'язання проблемних питань, котрі виникли після проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні ЄВРО-2012. Проєкт постанови КМУ, який напрацьовується зараз, дозволить провести аудит об'єктів до ЄВРО-2012. Особлива увага буде прикута до Харківського та Львівського аеропортів, НСК "Олімпійський", Арена Львів та стадіону "Скіф".