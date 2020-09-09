Немчінов розповів про нову систему оплати праці держслужбовців

Процес реформування системи оплати праці державних службовців проходить з певними труднощами.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав в інтерв'ю « Слово і діло», повідомляє Укрінформ.

Відповідаючи на запитання щодо оцінки ефективності держслужбовців, Немічнов зазначив: "Тут декілька складових: найголовніше – це та система оплати праці, яку ми збираємося реформувати. Ви знаєте, що навесні ми ухвалили відповідну концепцію. Важко вона йде, тому що консервативна модель. Ми боїмося втратити (я говорю в широкому розумінні) державних службовців".

За його словами, нова система буде передбачати виконання певних завдань, певні "грейди" і посади будуть поділені на категорії: бухгалтерські посади, юридичні посади, а також те, що зараз називається "фахівці з питань реформ" – це люди, які формують політику центральних органів виконавчої влади, функції обслуговування тощо.

Немчінов зауважив, що наразі преміювання держслужбовців відбувається щомісяця, але, як правило, для багатьох це є не заохоченням, а частиною заробітку, "щоб мати той чи інший середній базовий дохід в тому чи іншому регіоні, тому що посадові оклади є відносно низькими".

Як повідомляв Укрінформ, у травні Кабмін схвалив концепцію реформування системи оплати праці державних службовців та затвердив план заходів з її реалізації. Тоді Немчінов зауважив, що реформа передбачає встановлення посадових окладів на основі класифікації посад, відповідно до об’єктивної цінності кожної посади згідно з рівнем відповідальності та навантаження. Передбачається, що фіксована частина заробітної плати державного службовця до 70% має виключити суб'єктивний чинник для встановлення надбавок у необмеженому розмірі. План заходів з реалізації концепції передбачає поширення цього документу на всі державні органи і його реалізацію до 2022 року.