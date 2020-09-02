Стадіон "Скіф" Львівського університету фізкультури відкриють 12 вересня – Немчінов

Офіційне відкриття стадіону "Скіф" Львівського державного університету фізичної культури відбудеться 12 вересня.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 вересня студенти Львівського державного університету фізичної культури вже займаються на оновленому легкоатлетичному ядрі. Я думаю, що 12 числа там буде офіційний старт, відкритий кубок Львова, на якому відбудеться відкриття цього стадіону", - сказав Немчінов.

Він нагадав про те, що завдяки співпраці Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації та підтримці з Фонду регіонального розвитку в рамках "Великого будівництва" дофінансування та завершення стадіону стало можливим.

"Це буде ще один сертифікований стадіон, можливо навіть другої категорії, який дозволить проводити європейські змагання", - додав міністр.

Міністр Кабінету Міністрів опікується в уряді розв'язання проблемних питань, котрі виникли після проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні ЄВРО-2012. Проєкт постанови КМУ, який напрацьовується зараз, дозволить провести аудит об'єктів до ЄВРО-2012. Особлива увага буде прикута до Харківського та Львівського аеропортів, НСК "Олімпійський", Арена Львів та стадіону "Скіф".