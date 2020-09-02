На Олімпійському відтепер гратимуть два українські ФК і це позитив - Немчінов

На Олімпійському відтепер гратимуть два українські ФК і це позитив - Немчінов

Укрінформ
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов вважає позитивним те, що на НСК «Олімпійський», який належить державі, відтепер проводять свої матчі два українські футбольні клуби: «Динамо» та донецький «Шахтар».

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз, коли база «Шахтаря» після того, як вони виїхали з окупованого Донецька знаходиться у Києві, тому мені здається, що вони просто оптимізували свої потоки. Вони все одно у Харків на матчі літали з Києва. Це нормально, коли державне підприємство максимально використовує свої можливості. Два клуби – добре», - сказав Немчінов.

Водночас він нагадав, що раніше «Шахтар» грав на «Арена Львів», але був змушений покинути Львів через те, що вважав, що там його не сприймають глядачі.

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Як повідомлялося наприкінці серпня стало відомо, що Донецький "Шахтар" з нового сезону проводитиме домашні матчі у Києві. Харків, де донедавна донеччани грали домашні поєдинки, більше не буде основним містом для "Шахтаря".

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