На Олімпійському відтепер гратимуть два українські ФК і це позитив - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов вважає позитивним те, що на НСК «Олімпійський», який належить державі, відтепер проводять свої матчі два українські футбольні клуби: «Динамо» та донецький «Шахтар».

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз, коли база «Шахтаря» після того, як вони виїхали з окупованого Донецька знаходиться у Києві, тому мені здається, що вони просто оптимізували свої потоки. Вони все одно у Харків на матчі літали з Києва. Це нормально, коли державне підприємство максимально використовує свої можливості. Два клуби – добре», - сказав Немчінов.

Водночас він нагадав, що раніше «Шахтар» грав на «Арена Львів», але був змушений покинути Львів через те, що вважав, що там його не сприймають глядачі.

Як повідомлялося наприкінці серпня стало відомо, що Донецький "Шахтар" з нового сезону проводитиме домашні матчі у Києві. Харків, де донедавна донеччани грали домашні поєдинки, більше не буде основним містом для "Шахтаря".