«Колос» презентував оновлений стадіон у Ковалівці

Новий стадіон «Колосу» вміщує п’ять тисяч вболівальників та відповідає усім сучасним стандартам.

Футбольний клуб УПЛ – «Колос» сьогодні представить громадськості свою оновлену однойменну арену для домашніх ігор. Дійство відбувається в селі Ковалівка Білоцерківського району, де базується команда.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, урочистий захід розпочався о другій годині дня. На відкриття стадіону приїхав президент УАФ Андрій Павелко та президент «Колосу» Андрій Засуха. Сьогодні відбулася презентація новачків клубу, серед яких колишній гравець «Шахтаря», «Дніпра» та збірної України Євген Селезньов.

Новий стадіон «Колосу» вміщує п’ять тисяч вболівальників та відповідає усім сучасним стандартам. Попри це, команда з Ковалівки зможе зіграти на цій арені лише матчі кваліфікації Ліги Європи.

Під час реконструкції виконані роботи по системам поливу, підігріву та дренажу. Увагу також приділили трансляції матчів, розміщенню телекамер, коментаторських позицій, тощо. Оснащення стадіону дозволяє використовувати на своїх матчах систему VAR.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону «Колос» посів шосте місце в УПЛ і вийшов в єврокубки. Після жеребкування визначився суперник української команди в 2-у раунді кваліфікації до Ліги Європи. Ним став грецький «Аріс». Через пандемію коронавірусу кваліфікація складатиметься з одноматчевого протистояння. Команди зіграють 17 вересня в Греції.

Фото: Укрінформ