Селезньов підписав контракт з "Колосом"

Форвард Євген Селезньов підписав контракт з футбольним клубом Української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Колос" (Ковалівка).

Як повідомляє Sport.ua, сьогодні відбудеться презентація новачків команди, на який і представлять 35-річного ветерана, передає Укрінформ.

Відзначимо, що Селезньов гратиме за нову команду під 11-м номером.

Минулого сезону Євген грав за турецький "Бурсаспор" (32 матчі і 13 голів в іграх чемпіонату і Кубка країни). Після закінчення сезону отримав статус вільного агента.

Раніше в УПЛ Євген захищав кольори київського "Арсенала", донецького "Шахтаря" і "Дніпра". В сумі забив 111 м'ячів, рекорд належить Максиму Шацьких (124).

"Колос" посів 6-е місце в УПЛ і отримав путівку в кваліфікацію Ліги Європи за рахунок виграного плей-офф. Перший суперник - грецький "Аріс".

Фото: ua-football.com.