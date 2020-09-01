Стали відомі можливі суперники "Колоса" і "Десни" у 3 раунді кваліфікації Ліги Європи

В штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 1 вересня, відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

Футболісти ковалівського "Колоса", у разі виїзної перемоги 17 вересня над грецьким "Арісом" у 2-му кваліфікаційному раунді, зустрінуться з хорватським клубом "Рієка", передає Укрінформ.

Суперником іншого дебютанта єврокубків чернігівської "Десни" буде краща команда протистояння "Кукес" (Албанія) - "Вольфсбург" (Німеччина).

Матчі пройдуть 24 вересня.

Переможці вийдуть у раунд плей-офф розіграшу.

Нагадаємо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи.

Фото: uefa.com