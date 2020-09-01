Стали відомі можливі суперники "Колоса" і "Десни" у 3 раунді кваліфікації Ліги Європи
Укрінформ
В штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у вівторок, 1 вересня, відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.
Футболісти ковалівського "Колоса", у разі виїзної перемоги 17 вересня над грецьким "Арісом" у 2-му кваліфікаційному раунді, зустрінуться з хорватським клубом "Рієка", передає Укрінформ.
Суперником іншого дебютанта єврокубків чернігівської "Десни" буде краща команда протистояння "Кукес" (Албанія) - "Вольфсбург" (Німеччина).
Матчі пройдуть 24 вересня.
Переможці вийдуть у раунд плей-офф розіграшу.
Нагадаємо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи.
Фото: uefa.com