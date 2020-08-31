"Колос" отримав суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Дебютанти єврокубків футболісти ковалівського "Колоса" зіграють з грецьким "Арісом" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

Так вирішило жеребкування, яке відбулося в понеділок, 31 серпня, у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), передає Укрінформ.

Матч відбудеться 17 вересня у Салоніках.

Нагадаємо, чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з 3-го кваліфікаційного раунду, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру розіграшу.

Фото: УЄФА.