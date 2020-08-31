"Динамо" зіграє з АЗ "Алкмааром" у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА

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Укрінформ
У штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

За вихід до раунду плей-офф розіграшу віце-чемпіон України київське "Динамо" зустрінеться з голландським АЗ "Алкмааром", передає Укрінформ.

Матч відбудеться 15/16 вересня у Києві.

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Результати жеребкування.

Шлях чемпіонів:

"Ференцварош" (Угорщина) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегія)

"Омонія" (Кіпр) - "Црвена Звезда" (Сербія)

"Мідтьюлланд" (Данія)﻿ - "Янг Бойз" (Швейцарія)

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - Динамо" (Брест, Білорусь).

Шлях представників ліг:

ПАОК (Греція) - "Бенфіка" (Португалія)

"Динамо" (Київ, Україна) - АЗ "Алкмаар" (Голландія)

"Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія).

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" розпочне виступ у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Фото: УЄФА.

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