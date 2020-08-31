"Динамо" зіграє з АЗ "Алкмааром" у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА
За вихід до раунду плей-офф розіграшу віце-чемпіон України київське "Динамо" зустрінеться з голландським АЗ "Алкмааром", передає Укрінформ.
Матч відбудеться 15/16 вересня у Києві.
Результати жеребкування.
Шлях чемпіонів:
"Ференцварош" (Угорщина) - "Динамо" (Загреб, Хорватія)
"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегія)
"Омонія" (Кіпр) - "Црвена Звезда" (Сербія)
"Мідтьюлланд" (Данія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - Динамо" (Брест, Білорусь).
Шлях представників ліг:
ПАОК (Греція) - "Бенфіка" (Португалія)
"Динамо" (Київ, Україна) - АЗ "Алкмаар" (Голландія)
"Гент" (Бельгія) - "Рапід" (Відень, Австрія).
Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" розпочне виступ у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.
Фото: УЄФА.