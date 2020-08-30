«Болонья» хоче взяти в оренду нападника «Динамо» Супрягу

Київський клуб отримає за оренду 2-3 мільйони євро.

Італійська «Болонья» зробила чергову пропозицію «Динамо» по нападнику Владиславу Супрязі, повідомляє Corriere dello Sport.

Італійський клуб пропонує взяти Супрягу в оренду за 2 мільйони євро з обов'язковим правом викупу через рік за 7,5 мільйона. Плату за оренду можуть збільшити до 2,5-3 мільйонів євро. Загальна сума угоди може скласти трохи більше 10 мільйонів євро.

Видання пише, що Ігор Суркіс хоче не лише на 1 мільйон більше, а й іншу форму оплати. Президент «Динамо» хоче отримати гроші за гравця в більш короткі терміни.

Як повідомляв Укрінформ, кияни вимагають за 20-річного Супрягу 15 мільйонів євро, а «Болонья» готова запропонувати 13 мільйонів.

Фото: facebook.com/fcdynamoua