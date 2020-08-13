"Динамо" відмовилося продати Супрягу "Болоньї" за 8 млн євро - ЗМІ

Керівництво київського футбольного клубу "Динамо" не влаштувала пропозиція італійської "Болоньї" по 20-річному форварду Владиславу Супрязі.

Італійці пропонують за гравця 8 млн євро та бонуси. "Динамо" ж вимагає за футболіста 15 млн євро, повідомляє Tuttobolognaweb.it із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

"Болонья" вважає цю суму надмірною і розглядає альтернативні варіанти для посилення складу", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що інтерес до українського нападника також виявляє інша італійська команда - "Аталанта", за яку виступає український хавбек Руслан Малиновський.

Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2023 року.

Минулий сезон футболіст провів на правах оренди у "Дніпрі-1", де забив 15 м'ячів у 26-ти матчах.

Фото: dynamo.kiev.ua.