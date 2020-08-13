Січінава - кращий футболіст Першої української ліги за версією клубів
Укрінформ
Завершилося голосування серед клубів Професіональної футбольної ліги України за кращого гравця сезону-2019/2020 у Першій лізі.
Як повідомляє офіційний сайт ПФЛ, приз здобув форвард клубу "Інгулець" (Петрове) Ніка Січінава, передає Укрінформ.
Автор 16-ти голів у 26-ти матчах набрав у голосуванні 19 очок.
Другим став півзахисник луцької "Волині" Денис Кожанов (12 очок), третім - нападник "Миная" Анатолій Нурієв (11).
Заключний тур Першої ліги пройде у четвер, 13 серпня.
Фото: facebook.com/fcIngulets.