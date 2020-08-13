«Реал» не планує трансфери, Лунін повертається в Мадрид

Мадридський клуб не має грошей на нових футболістів.

«Реал» має фінансові проблеми і не зможе підписувати нових гравців, якщо не продасть когось із футболістів, повідомляє Marca.

Мадридський клуб поповнять лише кілька футболістів, які минулий сезон відіграли в оренді за інші команди. Зокрема, в «Реал» повертаються український воротар Андрій Лунін, а також півзахисники Мартін Едегор і Дані Себальос.

Після вильоту команди з Ліги чемпіонів генеральний директор мадридців Хосе Анхель Санчес провів зустріч з гравцями. Клуб задоволений виступом в сезоні-2019/20, незважаючи на ранній виліт з ЛЧ.

Санчес пояснив, що нових придбань не буде, якщо ніхто не покине команду. Це пов'язано з впливом пандемії COVID-19 на фінанси клубу.

Як повідомляв Укрінформ, Андрій Лунін і Тібо Куртуа будуть воротарями «Реала» в наступному сезоні. Мадридський клуб вже поінформував 21-річного українця, що його не віддаватимуть в оренду, і він отримає шанс проявити себе в «Реалі».

Лунін перейшов в «Реал» з «Зорі» влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Після цього на правах оренди він грав за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо».

Фото: сайт ФК «Ов'єдо»