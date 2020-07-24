Лунін буде другим голкіпером "Реала" в новому сезоні - ЗМІ

Український воротар Андрій Лунін стане другим голкіпером мадридського "Реала" і буде конкурувати з Тібо Куртуа в новому футбольному сезоні іспанської Ла Ліги.

Про це повідомляє AS.

За даними видання, голкіпер "Реала" Люка Зідан близький до переходу в "Монпельє". 22-річний француз веде переговори з Паладинами і готовий залишити мадридський клуб. "Реал" також готовий відпустити свого гравця. "Вершкових" залишить ще один голкіпер Альфонс Ареоля, який повернеться в "Парі Сен-Жермен" з оренди. Таким чином, Лунін стане другим воротарем "Реала".

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На даний момент Лунін грає в Сегунді і допоміг "Ов'єдо" зберегти прописку у другому дивізіоні.

Фото: Real Oviedo.