Клуби Зозулі та Луніна зберегли місце в Сегунді

«Уеска» і «Кадіс» завоювали путівки в Ла Лігу.

В чемпіонаті другого іспанського дивізіону (Сегунді) зіграли останній 42-й тур. Клуби Романа Зозулі «Альбасете» і Андрія Луніна «Ов'єдо» зберегли прописку в лізі, повідомляє Укрінформ.

«Альбасете» на виїзді обіграв «Кадіс» (1:0), який вже гарантував вихід в Ла Лігу. Команда Романа Зозулі набрала 52 очки і посіла 17-е місце, випередивши зону вильоту на 2 пункти. Сам Зозуля зіграв повний матч.

«Ов'єдо» в гостях поступився «Ельче» (1:2). Команда Андрія Луніна вже раніше гарантувала збереження прописки в Сегунді, вона завершила сезон 15-ю з 53 очками. Лунін зіграв повний матч проти «Ельче».

Лунін приєднався до «Ов'єдо» в січні на правах оренди з мадридського «Реала». Всього Андрій провів 20 матчів в Сегунді, пропустивши 20 голів. Шість поєдинків 21-річний голкіпер відіграв на нуль.

По завершенні орендної угоди Лунін повернеться в «Реал», де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.

Фото: facebook.com/albacetebalompie