Лунін - кращий гравець матчу "Ов'єдо" - "Расінг" за даними SofaScore

Голкіпер національної збірної України та клубу "Ов'єдо" Андрій Лунін став кращим футболістом матчу 41-го туру Сегунди проти "Расінга" (1:0

Статистичний ресурс SofaScore поставив йому 7,5 бала, повідомляє сайт SofaScore.

У цій зустрічі Андрій зробив 2 сейви, 1 винос кулаками, одного разу успішно зіграв поза штрафним майданчиком. Загалом український воротар зробив 30 торкань м'яча, зробив 10 точних передач.

21-річний футболіст зіграв 6-й матч на нуль у сезоні, на його рахунку 18 пропущених м'ячів у 19-ти зустрічах.

"Ов'єдо" після цієї перемоги гарантував збереження прописки у Сегунді.

Фото: youtube.com.