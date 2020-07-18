Лунін допоміг «Ов'єдо» перемогти «Расінг»

Клуб українського воротаря зберіг прописку у Сегунді.

Воротар «Ов'єдо» Андрій Лунін допоміг своїй команді перемогти в матчі 41-го туру чемпіонату другого іспанського дивізіону (Сегунди) проти «Расінга» (1:0), повідомляє Укрінформ.

Переможний м’яч господарі забили на 7-й хвилині (Обенг). Це третя поспіль перемога «Ов'єдо» на фініші сезону.

На 9-й хвилині Лунін припустився помилки, коли вибіг далеко з воріт і практично привіз гол у свої ворота. Але перегляд VAR врятував команду українця, у гравця «Расінга» зафіксували гру рукою.

Для Луніна матч став 19-м за «Ов'єдо». Сумарно він пропустив в складі клубу 18 м’ячів.

За тур до завершення чемпіонату «Ов'єдо» посідає 14-е місце в турнірній таблиці Сегунди. Клуб убезпечив себе від вильоту, відірвавшись від 19-го місця на 5 очок.

Фото: сайт ФК «Ов'єдо»