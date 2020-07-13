Футбол: Лунін двічі пропустив, але його "Ов'єдо" переміг "Сарагосу"

У 40-у турі іспанської футбольної Сегунди клуб "Ов’єдо", за який виступає воротар національної збірної України Андрій Лунін, на виїзді з рахунком 4:2 обіграв одного з лідерів - "Сарагосу"

Український голкіпер відіграв повний поєдинок і пропустив вже у компенсований час - на 90+4-й та 90+7-й (із пенальті) хвилинах, повідомляє пресслужба УАФ.

Ця перемога дозволила "Ов'єдо" піднятися на 14-ту сходинку турнірної таблиці і за два тури до фінішу чемпіонату віддалитися від зони вильоту на чотири пункти.

Додамо, що нинішнього сезону Лунін провів у складі іспанскьких команд "Вальядолід" та "Ов’єдо" 20 зустрічей, в яких пропустив 19 м’ячів.

Фото: uaf.ua.