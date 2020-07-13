"Манчестер Сіті" зіграє у Лізі чемпіонів УЄФА

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив 13 липня апеляцію англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" щодо справи про порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомляється у прес-релізі на офіційному сайті CAS.

Замість дискваліфікації клуб заплатить штраф у розмірі 10 млн євро.

Це означає, що "Манчестер Сіті" зможе виступити у наступному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА. Клуб уже забезпечив собі участь у головному єврокубковому турнірі, посівши друге місце в чемпіонаті АПЛ.

Фото: Getty Images.