Сьогодні CAS винесе рішення у справі "Манчестер Сіті"

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) в понеділок, 13 липня, винесе рішення у справі "Манчестер Сіті".

Англійський футбольний клуб звинувачується в порушенні правил фінансового фейр-плей, за що "містян" можуть виключити з розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє Xsport.

Це станеться, якщо CAS все ж визнає факт порушення ФФП з боку "Манчестер Сіті".

Через цю ситуацію англійський гранд може втратити своїх лідерів. Тренер же "синіх" Хосеп Гвардіола сподівається, що його клуб уникне дискваліфікації з Ліги чемпіонів, адже така ймовірність все ж існує.

Нагадаємо, попереднє рішення у справі "Манчестер Сіті" було прийнято ще 14 лютого.

Фото: АПЛ.