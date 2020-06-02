CAS розгляне апеляцію "Манчестер Сіті" на відсторонення від Ліги чемпіонів УЄФА

Слухання у справі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і "Манчестер Сіті" призначені на 8-10 червня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Спортивного арбітражного суду (CAS).

УЄФА прийняв рішення відсторонити англійський клуб від участі в єврокубках на два роки через порушення фінансового фейр-плей в період з 2012 по 2016 рік. Керівництво "містян" навмисно завищувало виплати від спонсорських угод, щоб приховати збитки клубу.

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Також команда була оштрафована на €30 млн. У "Манчестер Сіті" заявили про рішення оскаржити відсторонення в CAS.

Нагадаємо, кольори "Манчестер Сіті" захищає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Фото: Legalbet.