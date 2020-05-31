Квартиру одноклубника Олександра Зінченка обікрали на півмільйона фунтів стерлінгів
Укрінформ
Квартира нападника англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" Ріяда Мареза була пограбована.
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією британського видання, загальна сума вкраденого склала 500 тисяч фунтів стерлінгів. У футболіста викрали готівку, годинник, браслети і футбольні майки. Відзначається, що гравця не було вдома, коли зловмисники потрапили в його квартиру в центрі Манчестера.
Алжирський форвард перейшов в "Манчестер Сіті" з "Лестера" в 2018 році.
Нагадаємо, кольори "містян" захищає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.
На фото: Ріяд Марез (mancity.com).