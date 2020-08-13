Уряд виділить 540 мільйонів для Чернівецької області на ліквідацію наслідків повені — ОДА

Чернівецька область найближчим часом отримає понад пів мільярда гривень з державного бюджету для ліквідації наслідків червневих паводків.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник голови Чернівецької ОДА Олексій Бойко.

"У середу на своєму засіданні уряд прийняв протокольне доручення щодо виділення коштів для ліквідації наслідків червневої повені. Зокрема, нашій області виділять близько 540 мільйонів. Наразі зроблені усі проєктно-кошторисні документації на об'єкти інфраструктури, що потребують ремонту чи відновлення. Як тільки надходять кошти, ми одразу запускаємо відповідну процедуру щодо укладення договорів і починаємо роботи", - сказав Бойко.

За його словами, першим траншем в область ще у липні надійшли 30 млн бюджетних грошей, які виділив уряд на ліквідацію наслідків негоди. Частину з них витратили на виготовлення необхідних проєктно-кошторисних документацій. А майже 10 млн грн роздали людям, які постраждали від негоди.

"Загальна сума компенсаційних виплат на громадян, які постраждали від червневої повені у Чернівецькій області, складає близько 13 мільйонів гривень. Десять мільйонів, а точніше 9 мільйонів 980 тисяч гривень, людям уже виплатили. На черзі очікуємо другий транш з уряду розміром близько трьох мільйонів гривень. Ми очікуємо, що вже десь у понеділок ці гроші надійдуть і протягом наступного тижня ми зможемо людям компенсувати усю суму завданих збитків. Жодних додаткових обстежень чи документів не потрібно, адже реєстри уже сформовані і залишається лише дочекатися перерахунку через казначейство", - додав заступник голови ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали більше 250 населених пунктів. Були підтоплені понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Уряд спрямував понад 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

4 липня Верховна Рада ухвалила закон щодо збільшення на 2 млрд грн обсягу резервного фонду держбюджету для подолання наслідків повеней.