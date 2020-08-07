Під час червневої повені загинули троє мешканців Буковини - голова ОДА

Під час червневих паводків у західних областях України загинули троє мешканців Чернівецької області.

Про це у коментарі кореспонденту Укрінформу розповів голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Вода наробила дуже багато біди. Великої біди завдано інфраструктурі області — дороги, мости, берегоукріплюючі, гідроспоруди. Але найболючіше бачити і переживати за ті збитки, які отримали люди. Так само ми повинні пам'ятати, що троє буковинців втратили життя і загинули під час червневої повені, вони потонули у Путильському районі. І сім’ям загиблих були виплачені відповідні компенсації", - сказав Осачук.

Він також повідомив, що зі збитків на майже 13 мільйонів гривень, яких зазнали люди, їм компенсували вже 10 мільйонів.

"Переважній більшості буковинців, які постраждали під час негоди, вже виплачені компенсації. Всього було складено актів завданих збитків людям на суму майже 13 мільйонів гривень. З цих грошей ми вже виплатили людям 10 мільйонів гривень ще три тижні тому. І зараз чекаємо чергового траншу коштів від уряду для того, щоб завершити виплату компенсацій", - додав голова ОДА.

Керівник області зазначив, що документально вдалося підтвердити загальних збитків, які нанесла стихія Буковині, на суму 570 мільйонів гривень.

"Ці кошти передбачають як компенсацію людям, так і відновлення аварійної гілки газопостачання, ремонти зруйнованих і пошкоджених доріг усіх форм власності, мостів тощо", - сказав Осачук.

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Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової ситуації в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Постраждали понад 250 населених пунктів. Підтоплено понад 14 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

На Прикарпатті загинули внаслідок стихії 3 особи.

Уряд спрямував майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.