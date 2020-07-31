На Прикарпатті родини загиблих від повені отримали по 200 тисяч допомоги

В Івано-Франківській області родини чотирьох загиблих людей під час червневої повені отримали 800 тис. грн матеріальної допомоги.

Про це на сесії Івано-Франківської обласної ради повідомив голова обласної держадміністрації Віталій Федорів, передає кореспондент Укрінформу.

«Чотирьом родинам загиблих під час повені виплатили 800 тисяч гривень», - зазначив Федорів.

Він зауважив, що три родини вже отримали гроші (по 200 тис. грн), ще одна родина оформляє необхідні документи, через що відбулась затримка в отриманні допомоги.

Також, за словами очільника області, з 15 родин, які залишились без житла через червневу негоду, 14 отримали грошову компенсацію за першою категорією на загальну суму понад 4 млн грн (по 300 тис. грн кожна), з 317 осіб більше 270 людей отримали грошову допомогу за другою категорією на загальну суму понад 13 млн грн (по 50 тис. грн) і більше двох тисяч людей отримали по 20 тис. грн на загальну суму майже 35 млн грн.

«Матеріальна допомога постраждалим від повені становить 92 млн грн», - додав Федорів.

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За його словами, виплата такої допомоги людям відбувається вперше з 2008 року.

Щодо роботи над наслідками подолання повені, то найбільш проблемним, наголосив Федорів, залишається відновлення газопостачання у 16 населених пунктах. Наразі тривають роботи з відновленням доріг, мостів та водозахисних дамб.

Зазначається, що для ліквідації наслідків повені Івано-Франківська область отримала з державного бюджету 480 млн грн. Збитки, завдані стихією, наразі оцінюють щонайменше у 2,5 млрд грн.

Внаслідок сильних дощів 22-23 червня в області були підтоплені понад 13 тисяч житлових будинків, зруйновані 276 км доріг, 98 мостів. Під час стихії загинули чотири людини, троє з Верховинського району та один чоловік із селища Ворохта Яремчанської міської ради. Серед загиблих – жінка і чоловік, автомобіль яких застряг на річці Білий Черемош.