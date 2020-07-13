Громади Прикарпаття отримали майже 345 мільйонів на подолання наслідків повені

Об’єднані громади Івано-Франківської області отримали з держбюджету майже 345 млн грн на проведення заходів з ліквідації наслідків червневої повені.

Про це повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття.

«Івано-Франківська обласна державна адміністрації вже перерахувала кошти на рахунок територіальних громад, які зазнали збитків від повені. Майже 345 млн гривень виділено з резервного фонду Державного бюджету для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, котра виникла наприкінці червня», - повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття.

За їхньою інформацією, Білоберізька ОТГ отримала 1,76 млн грн, Печеніжинська громада – 2,45 млн грн, Ланчинська ОТГ – 720 тис. грн, Рожнівська ОТГ – 200 тис. грн, Яремчанська міська рада - 4,51 млн грн, по 100 тис. грн перерахували Спаській та Угринівській об’єднаним територіальним громадам.

Як повідомляв Укрінформ, інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях.

На Прикарпатті внаслідок повені було підтоплено 263 населених пунктів, повінь зруйнувала 201 км доріг, 98 мостів. В області загинули 4 особи, пошкоджені понад 10 тисяч житлових будинків, з них 20 - повністю зруйновані. Загалом, збитки від стихії оцінюють у 2,5 млрд грн.