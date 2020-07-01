Уряд постійно перевірятиме, як витрачають “паводкові” 700 мільйонів

Кабінет міністрів виділив 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені на заході України, але буде жорстко контролювати, куди саме їх використає місцева влада.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми уважно будемо перевіряти і слідкувати як і куди ці гроші будуть потрачені. Думаю, ми навіть із журналістами, з урядовцями, народними депутатами будемо виїжджати на місця і робити суспільну ревізію витрат коштів на ліквідацію наслідків повеней", - сказав Шмигаль.

Тим часом, додав глава уряду, рятувальники продовжують усувати наслідки негоди. До ліквідації загалом залучалося понад 600 людей та майже 250 одиниць техніки.

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“Руку допомоги Україні простягнула також низка країн, надавши для потреб постраждалих гуманітарний вантаж у вигляді питної води, техніки та обладнання”, - наголосив Шмигаль.

Місцевій владі Прем'єр-міністр вже доручив прискорити всі процеси, аби люди не чекали тижнями, а могли почати відновлювати домівки, дороги, мости, лікарні.

За його словами, нині ці 700 млн грн лежать на рахунках Державної казначейської служби України.

Як повідомляв Укрінформ, Шмигаль минулого тижня відвідав з робочою поїздкою Івано-Франківську область. Там глава уряду координував діяльність органів влади та перевірив, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України. Прем’єр-міністр зазначив, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Кабінет міністрів 25 червня прийняв рішення спрямувати на захід України близько 700 млн грн на першочергові кроки у подоланні наслідків повені.

Фото: КМУ