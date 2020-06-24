Для подолання наслідків паводку може знадобитися не один мільярд - Зеленський

Для подолання наслідків паводку може знадобитися не один мільярд - Зеленський

Відео
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені в західних областях країни.

Про це він заявив у відеозверненні.

“Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди й повені на заході країни”, - сказав глава держави.

Він звернувся до всіх постраждалих: “Хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове”.

Читайте також: Прикарпаття просить 500 мільйонів на ліквідацію наслідків стихії - Прем'єр

Президент також запевнив, що окремо вам буде виділено фінансову допомогу.

“Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково буде знайдено”, - наголосив він.

Як повідомлялося, унаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Від стихії загинуло три особи. Одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

У середу 24 червня на Прикарпатті перебував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-