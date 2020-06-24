Для подолання наслідків паводку може знадобитися не один мільярд - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час повені в західних областях країни.

Про це він заявив у відеозверненні.

“Хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих під час негоди й повені на заході країни”, - сказав глава держави.

Він звернувся до всіх постраждалих: “Хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове”.

Президент також запевнив, що окремо вам буде виділено фінансову допомогу.

“Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитись не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково буде знайдено”, - наголосив він.

Як повідомлялося, унаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Від стихії загинуло три особи. Одна зникла безвісти.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

У середу 24 червня на Прикарпатті перебував Прем'єр-міністр Денис Шмигаль з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.