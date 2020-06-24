Прикарпаття просить 500 мільйонів на ліквідацію наслідків стихії - Прем'єр

Івано-Франківська область попросила пів мільярда гривень на ліквідацію наслідків повені.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 24 червня щодо надзвичайної ситуації на заході України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Області, Івано-Франківщина в тому числі, визначились з першою необхідною фінансовою допомогою. На комісії ми протокольно зафіксували ці речі. Є звернення від голови Івано-Франківської ОДА про початкову допомогу в сумі 500 млн гривень на ліквідацію наслідків повені і усунення загроз і небезпеки, які є для людей. І також є потреба в сумі 82 млн гривень додатково для відновлення дамб і берегів, які були зруйновані, і зараз річки і потоки затоплюють населені пункти", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що за результатами проведеної державної комісії ТЕБ і НС дано доручення в цілодобовому режимі безперервно працювати обласним оперативним штабам в п'яти областях.

"Загальна сума збитків на даний момент ще до обрахунку неможлива, тому що критична ситуація продовжується, в окремих гірських районах зараз опади зменшились, і ситуація стає трохи кращою з точки зору рівня води, але в рівнинній частині вийшла річка Дністер з берегів, частково підтоплені державні дороги міжнародного значення, і ситуація продовжує буде напруженою", - сказав Шмигаль.

Він додав, що на Івано-Франківщину передислокували вже 4 гелікоптери, два з них належать Нацгвардії, ще два - ДСНС. Один з гелікоптерів - медичного призначення і може при потребі здійснювати евакуацію людей.

"До речі, відбулася сьогодні евакуація двох вагітних жінок на пізніх строках вагітності, яких не можливо було б доставити в лікарні наземним транспортом, якби розпочалися пологи", - зауважив Шмигаль.

Шмигаль додав, що в четвер, 25 червня, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів будуть розглядатися питання виділення коштів із резервного фонду держави для подолання наслідків повені. Із обласного резервного фонду Івано-Франківщини вже виділено 1 млн грн.

Як повідомлялося, на Прикарпатті загинули три людини внаслідок повені, ще одна зникла безвісти.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль для координації роботи з подолання наслідків паводків.

Фото: КМУ