Масштаби стихії: Шмигалю й Авакову показали найбільш постраждалі райони

Масштаби стихії: Шмигалю й Авакову показали найбільш постраждалі райони

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Укрінформ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Західної України.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Денис Шмигаль та Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найзатопленіших районів Західної України», - йдеться у повідомленні.

Денис Шмигаль та Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найзатопленіших районів Західної України

За словами Авакова, удар стихії в Івано-Франківській області прийшовся на Верховинський, Косівський, Рожняківський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів.

«Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року», - зазначив міністр.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що підтоплених населених пунктів наразі більше 200, до 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинуло троє людей від стихії, одна – зникла безвісти.

Як поінформували в МВС, загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Глава МВС зауважив, що наразі важливо вирішити питання під'їзду до населених пунктів, щоб надавати людям необхідну допомогу.

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«На другу половину дня очікуємо покращення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням», - сказав Аваков.

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Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

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В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів зруйновані 110 км доріг та 90 мостів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.

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