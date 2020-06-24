Масштаби стихії: Шмигалю й Авакову показали найбільш постраждалі райони

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МВС Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Західної України.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Денис Шмигаль та Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найзатопленіших районів Західної України», - йдеться у повідомленні.

Денис Шмигаль та Арсен Аваков здійснили повітряний моніторинг найзатопленіших районів Західної України

За словами Авакова, удар стихії в Івано-Франківській області прийшовся на Верховинський, Косівський, Рожняківський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів.

«Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року», - зазначив міністр.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що підтоплених населених пунктів наразі більше 200, до 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинуло троє людей від стихії, одна – зникла безвісти.

Як поінформували в МВС, загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях, порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Глава МВС зауважив, що наразі важливо вирішити питання під'їзду до населених пунктів, щоб надавати людям необхідну допомогу.

«На другу половину дня очікуємо покращення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням», - сказав Аваков.

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Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

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В Івано-Франківській області внаслідок сильних дощів зруйновані 110 км доріг та 90 мостів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.