Паводки на Заході: Шмигаль збирає комісію, яка розгляне виділення коштів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль о 14 год проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядатиметься питання виділення коштів для подолання наслідків негоди в західних областях.

Про це він повідомив у Тelegram-каналі.

“О 14:00 буде проведено засідання комісії ТЕБ і НС, де розглянемо питання виділення коштів для подолання наслідків стихії”, - написав Шмигаль.

Зараз він перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Там глава уряду координуватиме діяльність органів влади та перевірить, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Шмигаль доручив міністру захисту довкілля та природних ресурсів Роману Абрамовському, Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.