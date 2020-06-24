Рятувальники у Рівному повністю ліквідували наслідки підтоплень
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Укрінформ
Рятувальники у Рівному повністю ліквідували наслідки учорашніх підтоплень.
Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.
«Рятувальники в Рівному повністю ліквідували наслідки учорашніх підтоплень», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, станом на 1:40 24 червня було повністю відкачано воду по вулиці Білій.
Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).