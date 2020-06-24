Рятувальники у Рівному повністю ліквідували наслідки підтоплень

Рятувальники у Рівному повністю ліквідували наслідки учорашніх підтоплень.

Про це інформує пресслужба МВС у Facebook.

«Рятувальники в Рівному повністю ліквідували наслідки учорашніх підтоплень», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 1:40 24 червня було повністю відкачано воду по вулиці Білій.

Читайте також: Рятувальники попереджають про затоплення у Карпатському регіоні

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).