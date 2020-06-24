Рятувальники попереджають про затоплення у Карпатському регіоні

Рятувальники попереджають про затоплення у Карпатському регіоні

Укрінформ
Внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону протягом 24-25 червня очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За даними УкрГідрометцентру, 24-25 червня внаслідок значних та сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води над рівнями на 8 год. 23 червня:

- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.): Тиса надiлянцi В.Бичкiв - Вилок на 1,0 – 1,5 м; Тиса в районi м.Чоп, Прут на дiлянцi Коломия – держкордон на 1,5 – 2,5 м;

- Днiстрi на дiлянцi Галич-Залiщики 2,5 - 3,5 м», - йдеться у повідомленні.

На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, Тисі можливий вихiд води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирiчкових госпоб'єктiв, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок Чернiвцiв, Івано-Франківська, у Чернівецькій області затоплення об'єктів прикордонної служби.

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схилового стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

Також, 24 червня очікується продовження опадів в басейні Верхньої Тиси, що призведе до пiдвищення рiвнiв води в Рахові до значення 420-470 см над нулем поста (рiвень води на 8 год. 23 червня дорiвнює 341 см) з початковим затопленням прирічкових ділянок в Рахові та пiдтопленням автодорiг місцевого значення.

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Упродовж 24 червня очікується проходження чергової паводкової хвилi на дiлянцi Тиси В.Бичкiв - Вилок з пiдвищенням рiвнiв води над поточними відмітками на 1,0 – 1,5 м з досягненням значень у створах постів:

- м.Тячiв 460 - 510 см, (рiвень на 16 год 350 см), утримання води на заплавi, можливi початковi пiдтоплення в с.Грушове;

- м. Хуст 360 - 410см, (рiвень на 16 год 270 см), вихiд води на заплаву, пiдтоплення присадибних дiлянок с.Крива, автодороги В.Копаня - Хуст, Хуст - Сокирниця;

- смт. Вилок 360 - 410см, (рiвень на 16год 170 см), початковий вихiд води на заплаву.

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24 червня на р. Прут (пост Чернiвцi) очiкується проходження максимального рiвня води високого дощового паводка висотою 680 -730 см над нулем поста (рiвень води на 18 год. 23 червня дорiвнює 417 см.

В результаті проходження максимального рівня високого дощового паводка очікується:

затоплення сільськогосподарських угiдь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

затоплення сiл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi Новоселицького району;

спрацювання сигнальних устроїв, затоплення блокiв сигналiзацiї застави с. Костичани Новоселицького району;

затоплення блокiв сигналiзацiї військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

затоплення автомобiльної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинiвського ринку м. Чернiвцiв.

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Як повідомляв Укрінформ, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях.

Фото: МВС

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