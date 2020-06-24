Негода в Україні: підтоплені 187 населених пунктів, троє людей загинули

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8); – 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська – 4444, Чернівецька – 422, Львівська – 110); 5 фельдшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області; затопленими 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська – 2935, Чернівецька – 257, Львівська – 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська – 8688, Чернівецька – 533, Львівська – 168), 3 тис. 286 колодязів (Івано-Франківська – 3 тис. 136 та Львівська - 150); порушено транспортне сполучення із 8 населеними пунктами (Чернівецька – 6, Львівська – 2)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що евакуйовано 389 осіб, з них - 76 дітей (Івано-Франківська – 285, Чернівецька – 101, з них 27 дітей, Львівська область – 3); перевезено через підтоплені ділянки доріг 124 особи, з них 2 дітей (Львівська область); тимчасово відселено 386 осіб, з них 76 дітей (Івано-Франківська – 285, Чернівецька – 101, з них 27 дітей).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 412 осіб та 333 одиниць техніки, з них від ДСНС 642 осіб та 141 одиниця техніки.

Інтенсивні опади протягом 22-23 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

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Всього на території областей загинуло – 3 особи (Івано-Франківська область). Всього підтоплено 197 населених пунктів (Івано-Франківська – 165, Чернівецька – 18, Львівська – 8, Закарпатська – 3), 5 тис. 191 будинок (Івано-Франківська – 4656, Чернівецька – 425, Львівська – 110), 6 фельшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області; затоплено 3 тис. 370 підвалів (Івано-Франківська – 3002, Чернівецька – 258, Львівська – 110), 9 тис. 644 присадибних ділянок (Івано-Франківська – 8873, Чернівецька – 533, Львівська – 168, Закарпатська – 70), 3 тис. 286 колодязів (Івано-Франківська – 3 тис. 136 та Львівська - 150).

Крім того, зруйновано 110 км автодоріг, 1 тис. 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів (Івано-Франківська – 427 км доріг та 130 мостів, Львівська – 2,3 км автодоріг, Чернівецька – 380 м та 4 мости), 280 м дамб (№ 15б – 150 м; № 21А – 60 м; №5 – 70 м) у Чернівецькій області; порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами (Івано-Франківська – 21, Чернівецька – 6, Закарпатська – 5, Львівська – 2,).

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів до Івано-Франківської області через паводки, щоб скоординувати роботи з подолання наслідків стихії на місці.