Шмигаль проведе нараду із Зеленським після оцінки ситуації на Прикарпатті

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Після оцінки ситуації сьогодні вдень урядовці проведуть селекторну нараду з Президентом України для повідомлення останніх новин, узгодження дій та організації надання гуманітарної допомоги”, - ідеться в повідомленні.

За даними ОП, Прем'єр-міністр разом з главою МВС терміново вилетіли до Івано-Франківської області за дорученням глави держави.

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«Насамперед треба їхати в наводнені населені пункти, де затоплені хати, городи, де люди не мають світла. Щоб допомогти, ми маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі», – сказав Зеленський очільнику уряду.

Напередодні Президент обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.

Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області і порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

На ранок 24 червня на Прикарпатті залишаються підтопленими 165 н. п.

Вранці у вівторок до Івано-Франківської області вилетів Шмигаль.