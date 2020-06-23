Зеленський доручив швидко допомогти постраждалим від негоди на заході Україні

Президент Володимир Зеленський тримає на контролі ситуацію в західних областях України, де вирує негода.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Глава держави обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.

«Повені – це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного вирішення. А зараз ми маємо оперативно потурбуватися про людей, які залишаються без світла, чиї домівки затопило», – сказав Президент.

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Зазначається, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою. Нині рятувальники ведуть роботи в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій.

Глава держави також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався вибух і загинули п'ять осіб. Він тримає на особистому контролі питання швидкої закупівлі квартир для всіх, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної ситуації.