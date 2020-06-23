Зеленський доручив швидко допомогти постраждалим від негоди на заході Україні
Про це повідомляє Офіс Президента.
Глава держави обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.
«Повені – це страшна проблема, яка вимагає ретельного стратегічного вирішення. А зараз ми маємо оперативно потурбуватися про людей, які залишаються без світла, чиї домівки затопило», – сказав Президент.
Зазначається, що Зеленський щодня заслуховує звіт про розвиток ситуації з негодою. Нині рятувальники ведуть роботи в чотирьох областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій.
Глава держави також моніторить ситуацію щодо будинку в Києві, де стався вибух і загинули п'ять осіб. Він тримає на особистому контролі питання швидкої закупівлі квартир для всіх, хто постраждав унаслідок цієї надзвичайної ситуації.