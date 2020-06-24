Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що ситуація у підтоплених районах Західної України критична.

Про це він написав у Тelegram-каналі.

“Проінспектували рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є пацієнти з коронавірусом”, - зазначив Шмигаль.

Він має намір проінспектувати гірський район. О 14 годині буде проведе засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де розглядатиметься питання виділення коштів для подолання наслідків негоди в західних областях України.

Шмигаль перебуває з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Там глава уряду координуватиме діяльність органів влади та перевірить, які заходи вживаються для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

Шмигаль доручив міністру захисту довкілля та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо вжиття невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

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Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, командувач Національної гвардії України Микола Балан, голова ДСНС України Микола Чечоткін вилетіли до Івано-Франківської області для координації сил у подоланні негоди.