Італія доправила Україні другу партію обладнання та техніки для Прикарпаття

Сьогодні вночі у Львів прибула друга партія гуманітарної допомоги від уряду Італії - обладнання та техніка, що допомагатиме подолати наслідки стихійного лиха на Прикарпатті.

Про це повідомляє ДСНС України.

“У ніч з 30 червня на 1 липня у Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького прибула друга партія гуманітарної допомоги від уряду Італійської республіки”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, прибули мотопомпи високої продуктивності для перекачування брудної води з комплектами рукавів, а також плаваючі мотопомпи, пересувні електростанції з кабельною мережею та освітлювальною мачтою, а також надувний човен з двигуном.

Гуманітарна допомога від італійського уряду / Фото: ДСНС

Це обладнання та техніка будуть передані для потреб постраждалих від паводків районів Івано-Франківської області.

Як повідомлялось, вдень 30 червня у Львові приземлився перший рейс з Італії, на борту якого були, зокрема, пожежні рукави, захисні каски, гідрокостюми, бензопили, каркасні намети, тощо, які використовуватимуться на Івано-Франківщині.

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Інтенсивні опади протягом 22-24 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найбільше постраждала Івно-Франківська область, де загинули троє людей та ще одна особа зникла безвісти, також в області було затоплено понад 10 тисяч житлових будинків

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків паводків на заході України.