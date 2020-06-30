Україна отримала від Італії гумдопомогу для подолання наслідків повеней

Україна отримала від Італії гумдопомогу для подолання наслідків повеней

Фото
Укрінформ
Італія передала гуманітарну допомогу західним областям України, які постраждали від повеней, для подолання наслідків негоди.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України у Facebook.

"У зв’язку із надзвичайною ситуацією, що сталася на заході України, 30 червня Італійська республіка передала для ліквідації наслідків стихійного лиха – паводку, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань у західних областях, гуманітарну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Італія передала плаваючі та пересувні мотопомпи, човен, електростанції, бензопили, рятувальні жилети, пожежні рукави та інше рятувальне спорядження і усе це передадуть в найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню.

Вантаж у Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького зустрічав заступник Голови ДСНС Руслан Білошицький, другий секретар представництва МЗС у Львові Роман Тершовчин.

Згідно з повідомленням, Білошицький підкреслив, що ця допомога дуже доречна і висловив вдячність уряду Італії за цей прояв солідарності: "У квітні Україна відправила до Італії гуманітарний вантаж для боротьби із коронавірусною інфекцією - 10 тонн антисептичного розчину. Сьогодні вже Італійська Республіка допомогла нам, коли в Україні сталося лихо".

Цього ж дня очікується ще один рейс з Італії, який доставить в Україну другу частину гуманітарного вантажу.

Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабних паводків. На Прикарпатті загинули три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Читайте також: Рятувальники доставили постраждалим від паводків 10 тонн продуктів

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків паводків на заході України.

Фото: ДСНС

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-