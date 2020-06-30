Рятувальники доставили постраждалим від паводків 10 тонн продуктів

Рятувальники доставили людям, що постраждали від дощових паводків на заході країни, 10 тонн продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"10 тонн продуктів харчування та 25,3 тонни питної води доставлено мешканцям, які постраждали внаслідок дощового паводку у Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у відомстві, рятувальники, Національна поліція та органи місцевої влади продовжують допомагати населенню.

Як повідомляв Укрінформ, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

Фото: МВС